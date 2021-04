Gazzetta: Fiorentina e Napoli su un bomber-elettricista dalla Francia

Il ventiquattrenne senegalese avrebbe attirato su di sé anche le attenzioni del West Ham

Nome nuovo in casa Fiorentina e non solo: La Gazzetta dello Sport accosta Boulaye Dia, 14 gol in Ligue 1 con il Reims, al Napoli e ai viola. Per il senegalese, che fino a poco tempo fa sbarcava il lunario come elettricista, contratto in scadenza nel 2022 e il forte interesse, oltre alle italiane, anche del West Ham. Conosciamolo meglio con la scheda di Tuttitalenti.com