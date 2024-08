Gazzetta: “Ecco cosa chiederà Palladino a Richardson”

La Fiorentina ha chiuso per Richardson del Reims per rinforzare il suo centrocampo. Un acquisto pari a 10 milioni più bonus che la squadra viola ha chiuso in poco tempo. (I DETTAGLI)

Quello del marocchino è il primo arrivo in mezzo al campo per la squadra di Palladino, ma non sarà l'unico. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Richardson è un nome voluto da Palladino che dovrà portare gol alla Fiorentina.