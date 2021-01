La Fiorentina è alla disperata ricerca di gol ed un aiuto potrebbe arrivare dal mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha bloccato Kouame, rifiutando tutte le offerte, e si sta guardando intorno per riempire la casella lasciata libera dalla partenza di Cutrone. L’obiettivo è acquistare una prima punta che possa alternarsi a Vlahovic. Pradè lavora su più tavoli, il principale è probabilmente quello con il Parma. Gervinho potrebbe chiedere la cessione e Inglese non è fuori dal mercato, i primi sondaggi sono già partiti. Mentre il grande sogno Papu Gomez è al momento impossibile. L’attivismo su tutti gli altri fronti è legato alle risposte negative che arrivano da Bergamo sull’argentino. Nel vertice andato in scena ieri alla base operativa gigliata sono spuntati anche i nomi di Kokorin (Spartak Mosca) e Felipe Anderson (West Ham), le cui quotazioni potrebbero salire presto.

