“Italiano, Sarri non sbaglia i cambi. Perchè Nzola per Beltran?”

Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport sulla gestione della gara da parte di Vincenzo Italiano: "Poi è cominciata la girandola dei cambi e il giostraio Sarri ha vinto di netto la sfida con Italiano. Comprensibile, diciamo, togliere Duncan, uno dei migliori ma già ammonito. Però perché Beltran per Nzola? L’intento era avere più fisico davanti per mantenere alta la pressione e la squadra, ma l’angolano di questi tempi non tiene nemmeno un pallone, Romagnoli lo ha sempre sovrastato. Sarri invece ha inserito, tra gli altri, Vecino, Pedro e per ultimo Immobile. Guarda caso, lo spagnolo ha confezionato il cross per la testa di Vecino e Immobile ha firmato la vittoria su rigore, ultimo atto prima del sipario".