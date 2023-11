Gazzetta chiara: “Inutile chiedere a Italiano di cambiare modo di giocare”

Inutile chiedere a Italiano di cambiare modo di giocare. La sua Fiorentina è questa: sempre votata all’attacco con gli eventuali rischi difensivi da mettere in conto. Quando è in giornata, la Viola è uno spettacolo. Giusto continuare su questa strada. Ma Italiano deve provare i tutti i modi a dare più continuità, e soprattutto concretezza, alla squadra. E il modo migliore è scegliere su chi puntare e dargli fiducia. Con Nico e Bonaventura inamovibili, si è visto che la staffetta Beltran-Nzola non paga. E nemmeno il balletto degli esterni, che sono tanti, ha funziona: fiducia a Ikoné, Sottil o Brekalo? Vedremo. Col Cukaricki Italiano farà ancora turn over. Giusto. Ma in campionato ci vuole una sola Fiorentina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.