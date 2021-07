Gazzetta: “Amrabat, ogni giorno più lontano dalla Fiorentina”

Sul marocchino è vigile il Torino di Juric

Nel pezzo de La Gazzetta dello Sport dedicato ai movimenti relativi al nuovo centrocampo del Torino di Ivan Juric si parla anche del futuro di Sofyan Amrabat. I granata sono alla ricerca di un giocatore da affiancare a Mandragora nel duo di centrocampo. E se, per il momento, Juric resta aggrappato all'eterno Rincon, non è escluso che dal mercato possa arrivare un rinforzo in questa zona del campo.