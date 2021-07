Viavai in mediana: arriverà un regista. Amrabat in uscita?

La Firoentina lavora, fra entrate e uscite, per migliorare il proprio centrocampo

Sulle colonne del Corriere Fiorentino in edicola oggi, troviamo un approfondimento per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti in casa Fiorentina. Nei tre di centrocampo saranno Castrovilli e Bonaventura quelli sicuri del posto da titolare. Dal mercato arriverà certamente un regista, uno, per esempio, come Lucas Torreira. Sensi, al momento, sembra destinato a rimanere all'Inter. Occhio anche alle operazioni in uscita: Duncan probabilmente lascerà i Viola ma anche Amrabat non è sicuro di rimanere.