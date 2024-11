Gazzetta: “Adli intuizione di Pradè. E la Fiorentina pensa già al riscatto”

Yacine Adli ha avuto un impatto determinante sulla Fiorentina , contribuendo al secondo posto della squadra insieme a Inter, Atalanta e Lazio. Arrivato in prestito dal Milan grazie al direttore sportivo Daniele Pradè, Adli si è rivelato un giocatore imprevedibile e versatile, capace di fare la differenza sia dall'inizio che subentrando a gara in corso.

Ha segnato un gol in Serie A, fornito assist e battuto angoli decisivi, competenza che ha ridotto l’esclusività di Biraghi nei calci piazzati. Se continua su questa strada, la Fiorentina potrebbe riscattarlo dal Milan per 10 milioni di euro, più i 2 già versati per il prestito oneroso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.