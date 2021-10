Gattuso il più perdente di tutti: ieri insultato anche dai suoi ex tifosi

L'allenatore calabrese, doppio ex della sfida, era l'assente più presente al Franchi: ieri è stato il più perdente di tutti

L'edizione odierna de La Nazione, oltre a ribadire la ferma condanna nei confronti di coloro che hanno rivolto frasi razziste nei confronti di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, aspetto che sicuramente non sarà piaciuto al presidente Commisso che si era raccomandato di mantenere il livello dei cori entrò il limite degli sfottò, pone l'attenzione sul protagonista meno atteso: Rino Gattuso .

Già, proprio il doppio ex (anche se per poco) di Fiorentina e Napoli. L'allenatore calabrese era l'assente più presente al Franchi. Il calcio è circolare e magari un giorno Ringhio si prenderà le sue rivincite, di sicuro ieri è stato il più perdente di tutti, visto che si è preso gli insulti anche dai suoi ex tifosi.