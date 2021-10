Corsi e ricorsi: quella volta in cui AdL pensò a Italiano… dopo Gattuso

De Laurentiis si ritroverà oggi di fronte quel Vincenzo Italiano tanto apprezzato lo scorso 6 gennaio, per sostituire... Gattuso

A Napoli, ma anche a La Spezia è una storia nota. Quel che è curioso è anche ancora una volta ci siano di mezzo Gattuso prima e Italiano poi. Sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola si fa riferimento al 6 gennaio 2021, un'Epifania tutto sommato amara per gli azzurri: Italiano e il suo Spezia uscirono vittoriosi 1-2 dal Maradona appena inaugurato e a loro arrivarono i complimenti diretti di De Laurentiis, sceso negli spogliatoi dopo la partita. Il destino vuole che il presidente pensò proprio all'attuale tecnico della Fiorentina per sostituire un Gattuso (guarda caso proprio lui) con le valigie già in mano. L'allenatore siciliano che ha stupito tutti in Liguria piace per il suo 4-3-3 dinamico e totale, offensivo e spettacolare, che alla Fiorentina funziona eccome. 12 punti già messi in cascina, la certezza di potersela giocare con le grandi, un Vlahovic in gran forma. Chissà se a De Laurentiis toccherà di nuovo complimentarsi con Vincenzo...