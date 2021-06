Gattuso, il piano per Castrovilli: più organizzazione e ruolo alla Zielinski

Le qualità ci sono, Gattuso si è imposto il compito di riscoprirle nel contesto di un centrocampo più organizzato

Su La Nazione viene approfondito il disegno tattico nella testa di Gattuso per Gaetano Castrovilli. Un ruolo alla Zielinski, in sostanza. Il momento, considerata l'esclusione dall'Europeo, non è dei più falici per il n°10 viola, che dalla sua però ha la stima di Gattuso. Il tecnico ha seguito da lontano la parabola complicata del giocatore riuscendo a decifrarla solo in parte: la qualità c’è, solo che si è persa per strada insieme alla convinzione e all’intensità. Il giocatore ha convissuto con troppi problemi muscolari, logico che un’evoluzione così ambiziosa – modello Zielinski – abbia bisogno anche di un sostegno fisico mirato.