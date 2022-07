Gattuso, ci risiamo? Problemi sul mercato con il Valencia, ipotesi dimissioni

Niente Politano, niente Cavani, niente Dzeko. Il Valencia non sembra molto intenzionato ad ascoltare le costose richieste del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che ha accettato l'incarico in Spagna nonostante le casse della società siano in affanno. Il Corriere della Sera scrive che addirittura il tecnico calabrese sta meditando un nuovo addio prima di cominciare, com'è avvenuto alla Fiorentina.