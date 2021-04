Gattuso chiede tempo, risale De Zerbi: 10 giorni per decidere

L'arrivo dell'allenatore del Sassuolo presupporrebbe anche una virata decisa sul mercato in entrata

Il gran momento del Napoli di Gennaro Gattuso rischia di cambiare le carte in tavola in vista del mercato allenatori. Come si legge su La Nazione, Rino non vuole staccare la spina prima di aver concluso al meglio l'annata all'ombra del Vesuvio, dunque semmai con lui si parlerà a maggio inoltrato. Non esattamente la tempistica migliore, per programmare con calma. Da qui l'accelerata per Roberto De Zerbi, che è stato contattato dallo Shakhtar Donetsk e che rischia di scivolare via molto presto. Il tempo a disposizione è poco, entro 10 giorni ognuno sarà libero di andare per la sua strada. Rimane battibile la pista che porta a Juric, ma sarà da valutare la permanenza, nel caso degli strascichi derivanti dal dietrofront della passata stagione.