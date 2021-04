Sportitalia, frenata per Gattuso: la Fiorentina contatta di nuovo De Zerbi

Le novità per la panchina viola della prossima stagione

Novità in arrivo per la panchina della Fiorentina. Ecco quanto twitta Luca Cilli, giornalista di Sportitalia: "Si è raffreddata l'ipotesi Gattuso alla Fiorentina. Per questo il club ha riallacciato i contatti con l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, che nel frattempo temporeggia con lo Shakhtar Donetsk".