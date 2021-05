Gattuso: c’è una lista di nomi sotto esame

Chiamata tra Gattuso e i giocatori

Gennaro Gattuso si è sentito con i giocatori per presentarsi, capire gli umori, ma anche per fare una lista di chi farà parte della prossima stagione e chi, per motivi differenti, andrà invece depennato. Repubblica Firenze fa la radiografia all'attuale rosa della Fiorentina.

Milenkovic e Pezzella sembravano sul punto di andare fino a pochi giorni fa. In difesa Gattuso potrà contare su Quarta e Igor, ma avrà bisogno, nella sua idea di difesa a quattro, di due laterali abili e duttili. Biraghi e Venuti sono a disposizione ma il tecnico dovrà capire se avrà bisogno anche di altro e per questo, tra i vari nomi che si sussurrano in questi giorni, c’è quello di Hysaj (per la sinistra). Così come di Maksimovic come centrale. Lirola vorrebbe rimanere al Marsiglia, col quale i viola stanno trattando, mentre Caceres ( contratto in scadenza) potrebbe tornare utile.