Ds Cagliari: “Futuro Sottil? Riscatto abbastanza alto, valuteremo”

Il futuro di Riccardo Sottil è ancora incerto. Può tornare direttamente a Firenze, visto che non è detto che il Cagliari riesca a riscattarlo

Intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa Cagliari, il ds dei sardi Stefano Capozucca ha parlato anche del futuro di Riccardo Sottil: "Purtroppo per il Cagliari Riccardo è stato poco utilizzato, per via di diversi problemi fisici. Abbiamo un diritto di riscatto abbastanza alto, valuteremo il da farsi, ma resta un ottimo calciatore".