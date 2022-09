Gasperini e le mille polemiche con Firenze: Fiorentina, riecco l’Atalanta

Se in Serie A ci fosse da dare un premio per un rapporto conflittuale tra allenatore e tifoserie, lo vincerebbero sicuramente Gasperini e i tifosi della Fiorentina. Il feeling tra le due parti non è mai sbocciato. L'antipatia probabilmente è reciproca e negli ultimi anni si è alimentata sempre di più. Molti gli episodi dal 2018 ad oggi, come ricorda La Nazione. Dalle polemiche per il comportamento in campo di Chiesa (accusato dal tecnico della Dea di essere un simulatore), tanti episodi controversi, tante proteste. Nel 2019 al Franchi, i tifosi viola, con la loro solita parte ironica, regalarono una maglietta con scritto "Gasperini uno di noi", con il tecnico che la esibì davanti alle telecamere, ma l'antipatia è rimasta.