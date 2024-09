Gasperini bestia nera di Palladino. Kouamè e Gudmundsson rientreranno per ultimi

La Fiorentina di Palladino si prepara a riprendere gli allenamenti domani, dopo tre giorni di pausa. Marin Pongracic sarà il primo dei nazionali a rientrare, disponibile già per la seduta delle 18:00, dopo l'impegno con la Croazia contro la Polonia. Questo è un ritorno importante per Palladino, che dovrà affrontare i problemi difensivi della squadra e prepararsi alla sfida contro l'Atalanta di Gasperini, considerato una sorta di "bestia nera" per l'allenatore campano.