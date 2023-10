Garcia sfida Italiano: ossessione Champions contro diavolo dentro

Napoli-Fiorentina sarà anche Garcia contro Italiano. Proprio il nome dell'attuale allenatore viola era uno dei principali candidati per sostituire Luciano Spalletti appena laureatosi campione d'Italia e - ricorda La Gazzetta Dello Sport - per De Laurentiis la sua squadra era fra quelle che più assomigliava a quella del tecnico di Certaldo. Poi la scelta è ricaduta su Garcia e il confronto di stasera ha tutta l'aria di essere una grande partita. Non sono mai state gare banali negli ultimi anni: 2-1 Napoli e 3-2 Fiorentina, fino allo 0-0 del Franchi dell'anno scorso e al sofferto 1-0 di Osimhen su rigore a scudetto già in casa. Garcia ha portato le sue idee, ma occhio a non ingolfare il motore.