Palladino elogia Kean per la sua professionalità e crescita mentale, sottolineando la fiducia che la società ripone in lui. Anche Colpani viene lodato per il suo sacrificio, anche se gli manca il gol. Palladino, infine, sottolinea di aver scelto la Fiorentina per la sua ambizione e il desiderio di partecipare alle competizioni europee, promettendo ai tifosi impegno e grandi soddisfazioni, senza fissare un obiettivo specifico. Lo scrive il Corriere dello Sport.