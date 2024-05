Galli: “Rinnovo automatico di Italiano? Non se ne avvarrà comunque”

Per il giornalista, anche in caso di vittoria della Conference League, Italiano non rimarrà in viola

"La Conference 2024/2025 c’è. Che poi, volendo sintetizzare il concetto, significa questo: la Fiorentina giocherà in Europa anche la prossima stagione. Non male. Ma in casa viola nessuno ha voglia di accontentarsi. E allora eccolo lì, lo step successivo, quello di scalare alla competizione successiva. Quella di maggiore pregio, quella che si chiama Europa League. La chiave giusta la potrà far girare la finale (di Conference) di mercoledì sera, ad Atene, contro l’Olympiakos. Vincerla significherà sbarcare in Europa League. Ma vincerla comporterà anche un’altra situazione: il rinnovo automatico del contratto di Vincenzo Italiano. E allora? La risposta all’immediato punto di domanda è comunque un no. Ovvero, nonostante l’automatismo contrattuale, il domani di Italiano non sarà più a Firenze. Semmai, la conquista del posto in Europa League e quindi la nuova scadenza sull’accordo con l’allenatore, porteranno la Fiorentina e lo stesso Italiano ad affrontare una situazione che assomiglia molto a quanto fatto nelle ultime ore fra il Bologna e Thiago Motta o anche fra il Milan e Stefano Pioli".