Galli non ha dubbi: “Un De Gea così può giocare fino a 40 anni”

Giovanni Galli non ha dubbi su De Gea, che in poco tempo ha ritrovato brillantezza: "La Serie A perfetta per lui, può giocare fino a 40 anni"

Redazione VN 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 08:12)

L'ex portiere viola Giovanni Galli, intervistato dal Corriere Dello Sport oggi in edicola, non ha dubbi: "Sono bastate alcune grandi parate per cancellare ogni perplessità tra lo scetticismo generale". A fare la differenza le prestazioni in campo, che hanno certificato una forma ritrovata nonostante la lunga inattività. Probabilmente, spiega Galli, le opportunità di tornare in campo le ha avute dopo lo svincolo, ma non si è presentata quella giusta a livello di testa e progetto.