Galli: “Chiesa, perché quella fascia? E se proprio doveva essere, perché non quella di Astori?”

Il Corriere Fiorentino propone un’intervista a Giovanni Galli, che allontana il paragone fra quel che successe nel 1986 e la vicenda della fascia a Chiesa di venerdì scorso: a quel tempo Antognoni era in dubbio e Galli doveva passare al Milan, ma la fascia di capitano sarebbe andata al portiere perché la sua cessione al Milan, già conclusa, dipendeva dalla necessità dei Pontello di fare cassa. “E’ un anno e mezzo che Chiesa ha fatto capire quanto Firenze gli stia stretta e quanta voglia abbia di andare alla Juve. Perché premiarlo con la fascia dopo tanti sforzi vani per convincerlo?“. Galli argomenta che Chiesa con questo comportamento si è messo contro tutta la città, e la cosa non va bene. Ma a quel punto, continua l’ex portiere, andava data a Chiesa la fascia di Astori, anche a costo di mettersi contro la Fiesole: “Conosco i tifosi viola e il loro attaccamento alla figura di Davide, ma non capisco la decisione societaria”.

