G. Galli: “E’ il momento di lasciar andare Chiesa. La politica locale aiuti Commisso”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex viola Giovanni Galli ha fatto le carte alla nuova stagione viola, partita ieri con i tamponi al Centro Sportivo per tutti i calciatori. Nota positiva, l’entusiasmo della proprietà: “Ha voglia di investire e creare basi solide per il futuro”. L’ex portiere lancia un appello alla politica locale “Non legate le mani a Rocco” per quanto riguarda le infrastrutture e ritiene che questo sarà il vero anno zero per Commisso. Su Chiesa invece in concetto è chiaro: dopo un anno di permanenza ‘forzata’ è arrivato il momento di fare cassa e costruire con la sua cessione una Fiorentina più forte: “Ha lottato, ha servito assist e per la prima volta è andato in doppia cifra. Ora va lasciato andare”. Chi lo può sostituire là davanti? L’ex numero 1 viola traccia diversi profili, da Thuram (SCHEDA) a Piatek, fino a Mandzukic: “Ma Firenze non merita giocatori che non hanno fame”.

L’ATTACCO PARLA POLACCO: PIACE PIATEK, MA LA FIORENTINA ASPETTA MILIK