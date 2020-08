L’attacco parla polacco. Piatek piace, ma la Fiorentina aspetta Milik

La suggestione di Beppe Iachini per l’attacco è quella di riproporre la coppia formata da Christian Kouamé e Krzysztof Piatek (SCHEDA): come scrive La Gazzetta dello Sport al Genoa i due avevano segnato e incantato. Ma prima la Fiorentina aspetta di capire gli sviluppi su Arkadiusz Milik: secondo la Rosea, è lui l’attaccante preferito dai dirigenti viola, che sperano sia arenino le trattative con Juve e Roma. In quel contesto, Pradè e Barone potrebbero andare all’assalto con – si scrive – qualche possibilità di successo.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIOMERCATO VIOLA