Spazio al futuro della panchina viola anche su La Nazione. Secondo il quotidiano la decisione arriverà molto probabilmente già lunedì prossimo, al massimo martedì 4 agosto. Il casting è arrivato ormai all’ultimissima fase e per Ferragosto, quando il giorno dopo la Fiorentina si radunerà per il via alla nuova stagione, la guida tecnica del gruppo viola sarà al centro sportivo ad accogliere i giocatori.

Detto delle chance che Iachini si sta giocando, resta da capire chi fra Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo possa – in queste ore – essersi avvicinato di più alle esigenze della Fiorentina. Per l’ex Samp la mediazione di Pradè è senza dubbio fondamentale, ma la bilancia potrebbe iniziare a pendere nella direzione dell’ex Milan soprattutto per una ragione: Giampaolo, appena 48 ore fa era davvero a un passo dal Torino (dove comunque potrebbe ancora approdare), ma l’allenatore ha chiesto del tempo prima di rispondere sì. Possibile che dietro a questa decisione ci sia un confronto con la Fiorentina.