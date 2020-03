Futuro stadio: poche alternative all’area Mercafir. Nardella disposto a lavorare sul Franchi

Nelle pagine della cronaca Repubblica si sofferma sulla vicenda stadio dopo lo scambio di lettere fra Nardella e Commisso (LEGGI QUI). Il presidente viola chiede nuove soluzioni, ma se della Mercafir ormai si parla dal 2012 tante alternative forse non ci sono: Campi ha i suoi problemi, la caserma Perotti è del ministero della Difesa e la Gonzaga è troppo vicina a Torregalli per costruirci uno stadio. Ma da parte di Nardella c’è massima disponibilità se c’è da provare a lavorare insieme per allentare i vincoli sul Franchi.