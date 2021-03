Fuser: “Fiorentina obbligata a muovere la classifica, tante domande senza risposta”

Diego Fuser, doppio ex di Fiorentina e Roma, ha parlato brevemente delle due squadre sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

Stasera il match conta di più per i gigliati, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, contro il Milan non meritava di perdere. Crisi Viola? Sono stagioni che nascono così. Ti fai tante domande e non riesci a capire. Il campo però è il giudice supremo. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica sarebbe stato diverso. Lui è uno che fa la differenza, tra assist e palle-gol. Alla Fiorentina per vincere servirà invece giocare soprattutto di squadra.