Caputi: “Capisco l’amarezza dei tifosi viola. Stadio? Inconcepibile…”

Il giornalista e volto televisivo Massimo Caputi ha parlato al Pentasport:

La partita di domani non è facile da decifrare, bisogna vedere se Roma e Fiorentina subiranno ripercussioni dopo le ultime sconfitte. Immagino una Fiorentina attenta con una Roma che farà la partita. La Roma ha perso gli scontri diretti anche con Dzeko, ma è un giocatore fortissimo che mancherà ai giallorossi. La Fiorentina non deve lottare per non retrocedere e sono alcuni anni che le cose non vanno bene, capisco l’amarezza dei tifosi. Stadio? Serve meno burocrazia, è inconcepibile che una squadra di Serie A non abbia il proprio strado