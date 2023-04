Freschezza e lucidità, nessuno sforzo. E Italiano “coccola” Jovic

Italiano cerca freschezza e lucidità anche perchè nelle prossime settimane gli impegni non sono destinati a diminuire. Per questo motivo al Franchi, ci sarà la consueta rotazione

La Nazione si sofferma sulla possibile rotazione della Fiorentina in vista del Lech Poznan. Italiano cerca freschezza e lucidità anche perchè nelle prossime settimane gli impegni non sono destinati a diminuire. Per questo motivo al Franchi, ci sarà la consueta rotazione alla ricerca della formazione migliore. Possibile chance per Luka Jovic al centro dell’attacco. Ieri Italiano lo ha coccolato, raccontandone i recenti problemi fisici e la sua capacità di accendersi all’improvviso nelle notti europee. Può essere la serata giusta per rilanciarlo. In questo finale così ricco ed intenso il tecnico ha bisogno di contare su tutta la rosa. Soprattutto sull’esperienza dell’ex attaccante del Real Madrid.