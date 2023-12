Franchi, ultimo ballo: i numeri del 2023

Il 2023 ha comunque registrato un totale di 621.703 spettatori nelle 20 gare di campionato con una media di 31.085 presenze, un dato sul quale hanno inciso positivamente le sfide alle big (il record sono i 40.410 spettatori per Fiorentina-Milan, mentre in questa stagione la prevendita da 38.225 presenti con la Juventus resta la più alta anche se quella sera almeno in 7mila non entrarono in Curva Fiesole per aiutare le popolazioni di Campi Bisenzio colpite dall’alluvione) e pure le coppe, visto che per la semifinale di Conference con il Basilea erano in 34.276 a spingere i viola in finale, mentre nel ritorno della semifinale di coppa Italia, con la Cremonese, in 31.131 festeggiarono l’accesso alla finalissima di Roma.