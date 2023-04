Franchi, Renzi: “Faremo un emendamento”. E Commisso è pronto a tuonare

La Repubblica riporta oggi sulle sue pagine l'intervento del Senatore Matteo Renzi sul tema stadio. L'ex Premier ha affermato che è pronto a proporre una revisione del progetto riguardante il restyling dell'Artemio Franchi: "Secondo me le curve si potrebbero abbattere già oggi: svelo alla soprintendenza che la legge è superiore al decreto che mette il vincolo. Ma per stare sicuri faremo un emendamento per togliere il vincolo sulle curve e lo porteremo in Parlamento: Meloni ci sostenga. E il Pd che farà?". Un siluro al Sindaco Nardella, col progetto stadio che arranca sempre più e un centrodestra di governo che non sembra intenzionato a salvare l’operazione, lo scontro rischia di deflagrare con conseguenze imprevedibili. Tanto più che tra qualche giorno torna Commisso e si annunciano saette: secondo il quotidiano il patron tuonerà sullo stadio, su quel che non ha potuto fare lui e il flop di ora.