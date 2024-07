Franchi, primo incontro Funaro-Fiorentina: rispunta l’idea Padovani

Un caffè informale a Palazzo Vecchio e un incontro definito «cordiale» per conoscersi e provare a far ripartire il dialogo sulla questione stadio. Ieri mattina, la sindaca Sara Funaro ha ricevuto il d.g. viola Alessandro Ferrari , che da tempo aspettava una telefonata per ribadire le perplessità della Fiorentina in tema restyling. La neo sindaca ha ribadito la forte volontà di Palazzo Vecchio di mandare avanti i lavori e rispettare il cronoprogramma che prevede la fine del primi lotti «entro il 30 novembre 2026». Nel frattempo però la diplomazia è al lavoro. E non a caso, sia Funaro che Ferrari hanno fatto capire che all’incontro di ieri ne seguiranno altr i, in una specie di task force 2.0 rispetto ai continui faccia a faccia tra Nardella e Barone. Il tavolo di lavoro tra Fiorentina e Comune infatti è pieno zeppo di cose da fare e nodi da sciogliere: la Fiorentina insiste perché il parcheggio scambiatore della tramvia accanto al Viola Park venga realizzato il più in fretta possibile e, sempre in tema parcheggi, ha chiesto a Funaro come Palazzo Vecchio pensa di affrontare questo tema a Campo di Marte, anche e soprattutto in previsione della costruzione del nuovo Franchi.

E il prossimo anno dove giocherà la Fiorentina?

Gli accordi per il restyling firmato Arup prevedono il trasloco dal prossimo anno: restare ancora infatti aumenterebbe prezzi e costi, un doppio svantaggio che Funaro vorrebbe evitare. «Si è parlato delle stagioni 2024-25 e 2025-26», il pochissimo che filtra dalle due parti: il progetto del Comune comunque non è cambiato. Lo stadio del rugby Padovani, di fronte al Franchi, sarà restaurato con 10 milioni di soldi pubblici, ai quali ci sarebbe da aggiungerne circa 5 per portarlo (con tribune smontabili) a una capienza di circa 18 mila posti, in linea con le norme della Lega Serie A: «Sarebbe pronto per l’inizio del campionato 2025», ha assicurato più volte l’ex ormai ex sindaco Nardella. Commisso si è sempre detto non interessato al Padovani (troppo piccolo per i viola) e tantomeno a metterci soldi: resterebbe allora la strada del cosiddetto «naming rights», ovvero il diritto di denominazione da parte di un eventuale sponsor. La partita, al momento, resta ancora tutta da giocare. Ma i protagonisti, se non altro, sono tornati in campo. In attesa di far gol. Lo riporta Il Corriere Fiorentino