Franchi pieno per l’Atalanta? La Fiorentina ci prova, tutte le promozioni attive

La Nazione divulga le informazioni riguardo alle numerose promozioni in vista di Fiorentina-Atalanta. La società viola vorrebbe riempire lo stadio, in vista di una partita sentita come quella contro i bergamaschi. I bambini sotto i 6 anni per esempio potranno accedere a qualsiasi settore del Franchi sol costo di 2 Euro, tranne in Ferrovia dove il biglietto sarà gratuito, così come per gli Under 14 l'ingresso nella Curva opposta alla Fiesole sarà a costo 0. Ma le promozioni attive sono molteplici. Contro il Lecce lo stadio Franchi ha ospitato 31mila persone, la Fiorentina spera di ripetere i numeri della partita contro i giallorossi, o magari anche incrementarli