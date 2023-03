Franchi pieno fino all’orlo, manifestazione nel pomeriggio: Firenze bloccata?

La manifestazione in difesa della scuola prevista a Firenze zona Santa Croce unita all'avvicinamento a Fiorentina-Milan nella zona di Campo di Marte potrebbero portare a un congestionamento importante del traffico (area Bellariva-Varlungo da bollino rosso). La gara del Franchi ha già registrato il tutto esaurito sugli spalti. C'è il rischio di vedere code e rallentamenti a catena in tutta la città. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio, informa La Nazione, il mercato rionale in piazza Campioni del ’69 e le eventuali attività comprese all’interno dell’area designata dovranno chiudere entro le 13.