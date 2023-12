Franchi, lunedì i punteggi per la gara d’appalto: i prossimi passi

Nella giornata di lunedì verranno messi in luce i punteggi per la gara d'appalto riguardante la ricostruzione dello stadio Artemio Franchi

Nella giornata di ieri la commissione giudicatrice, nominata dal Comune di Firenze, ha finito di valutare le offerte tecniche dei due concorrenti (C.D.S costruzioni s.p.a. Brescia e costituendo R.T.I. con capogruppo COBAR s.p.a Bari e SAC s.p.a Roma) nella gara d’appalto per la ricostruzione dello stadio “Franchi” e lunedì comunicherà il punteggio assegnato. Come scrive il Corriere dello Sport, poi si procederà all’apertura delle offerte economiche, che a loro volta saranno da valutare per le verifiche amministrative propedeutiche all’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre.