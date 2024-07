Franchi, l’ultima idea porta all’agibilità con capienza ridotta fino al 2028

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo un interessante approfondimento legato alla situazione del Franchi e relative opzioni durante i lavori di ammodernamento. A tenere banco è soprattutto la possibilità di slittamento del termine dei lavori fino al 2028 : in questo modo, la Fiorentina potrebbe giocare nel suo stadio a capienza ridotta anche nelle stagioni 2025/'26 e 2o26/'27, oltre all'opzione Padovani sempre valida.

Il punto

Nel primo incontro fra il club e la nuova sindaca Funaro le parti hanno cominciato ad affrontare il tema: la Fiorentina ha ribadito le proprie priorità, come capire quanta sarà la disponibilità di posti e soprattutto dove giocherà la squadra fra due stagioni così da programmare ogni strategia. Dal Comune sei è ribadita la convenzione già firmata per questa stagione e si sono ascoltate le richieste, ribadendo la soluzione Padovani come ottimale con gli stessi criteri precedenti: portare la capienza a 15.000 posti e rendere lo stadio del rugby agibile per Serie A e Coppa Italia. Costo totale 15 milioni, di cui 10 messi dal Comune e 5 dal club: ora si attende la risposta della Fiorentina. In caso di diniego della società, servirebbe allora uno sponsor che copra quella cifra.