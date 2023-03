Franchi, l’Istat smentisce l’Europa: Campo di Marte è area degradata

Uno dei tanti motivi che ha spinto la Commissione Europea a bloccare i 55 milioni del PNRR per lo stadio Franchi e il capitolo "degrado". Infatti, secondo l'Europa, l'area dove sorge il Franchi non rientrerebbe nei parametri adeguati.

Uno dei tanti motivi che ha spinto la Commissione Europea a bloccare i 55 milioni del PNRR per lo stadio Franchi e il capitolo "degrado". Infatti, secondo l'Europa, l'area dove sorge il Franchi non rientrerebbe nei parametri adeguati. Ma come sottolinea La Nazione, l'Istat parla in modo chiaro e smentisce il tutto. Sulla base dell’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) dell’Istat, aggiornato al 2013 (sulla base del censimento del 2011), l’ultimo disponibile, la porzione del quartiere di Campo di Marte dove insiste la campana del Poggi che contiene lo stadio comunale Artemio Franchi, è classificata con il coefficiente 100,3006088, ovvero al di sopra della soglia di 100, il limite fissato nel bando del Pnrr per rientrare nelle zone disagiate delle periferie delle Città metropolitane. Quindi ho la svista è colossale o la Commissione EU considera non veritieri questi dati.