Franchi, la Fiorentina spiega il perché della convenzione: i temi dell’email

La Nazione si sofferma sull'email inviata dalla Fiorentina al Comune per il caso Franchi. Nella lettera inviata dai dirigenti viola – mandata per conoscenza anche ai ministri Abodi, Sangiuliano e Giorgetti, vertici dei tre dicasteri coinvolti: sport, economia e cultura – si apprezza il tono alto del dialogo, ma le incertezze restano troppe. E che andranno ad incidere sui costi di gestione della prossima stagione, con perdita evidente dei ricavi e aumento dei costi di gestione della società. A parte che il cronoprogramma dei lavori è parziale e mancano persino i fondi per il completamento dell’opera – il viola pensiero – è stata firmata la convenzione solo perché altrimenti non si sarebbe potuto iscrivere la squadra al prossimo campionato.

C’è un contratto di affitto in essere, come per le abitazioni. Ma se sei in affitto e il padrone di casa taglia di botto il riscaldamento - questa è la metafora - non cambiano anche le premesse per cui quel contratto è stato stipulato? Questione di rapporti di correttezza tra le parti, si direbbe, per semplificare il termine tecnico. Nel 2026 la Fiorentina festeggerà il centenario: lo farà con gli operai al lavoro e mezza copertura dello stadio da terminare? Tema caldo, soprattutto fra i tifosi. In attesa di un vero centravanti, fra l’altro. Ma qui Palazzo Vecchio non c’entra.