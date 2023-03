Franchi, la Fiorentina quando decide? La Lega attende una risposta certa

La Nazione si sofferma sui tempi che la Fiorentina ha a disposizione per la scelta dello stadio che sostituirà il Franchi per 2 stagioni. Il club viola ha a disposizione diversi mesi, visto che la Lega Calcio vorrà conoscere la nuova sede della Fiorentina (per la stagione 2024/2025) solo all’inizio del prossimo anno solare (gennaio), ma sono già iniziati i contatti per trovare una soluzione che possa rendere un po’ meno complicata la vita dei tifosi.