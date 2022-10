Franchi, la carica dei trentaseimila: con l’Inter obiettivo sold out

L'obiettivo è quello di centrare, con gli ultimi tagliandi venduti nel giorno della gara, uno storico sold out. Repubblica analizza la sfida tra Fiorentina e Inter anche grazie dal punto di vista del botteghino, con tanti i settori andati esauriti già mercoledì pomeriggio e già 36.000 presenze confermate, cioé il 10% in più della media stagionale della squadra viola (LEGGI TUTTE LE MEDIE SPETTATORI DEL CAMPIONATO). Ma la partita - si legge - si inserisce in un contesto non felicissimo per le logiche di curva, con diversi provvedimenti restrittivi che hanno raggiunto gli ultras viola nei giorni scorsi. La Fiesole aveva indetto uno sciopero del tifo per venticinque minuti, uno simbolico per ogni Daspo emesso, contro gli Hearts e anche a Lecce la scena si è ripetuta. Stasera ci sarà una coreografia a tema, ma non mancherà l'appoggio alla squadra.