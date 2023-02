Franchi, la carica dei 30.000 per tenere alta la media stagionale

La vittoria in Coppa Italia ha fatto da trampolino per la sfida di campionato contro il Bologna. Come scrive La Nazione, la "marea viola" è pronta anche stavolta a sostenere la squadra di Italiano, mantenendo alta la media spettatori/partita di 32.028, con picchi verso l’alto nei big match. Anche oggi sono previsti 30.000 spettatori, complice la giornata soleggiata e mite. Quasi 2.000 saranno anche i tifosi in arrivo da Bologna.