Franchi indecoroso, Fiorentina preoccupata. Con l’Inter arriva il copri ruspe?

La Fiorentina, in piena ascesa sportiva, deve fare i conti con il cantiere della curva Fiesole che rovina il panorama del "Franchi" durante le partite, tra ruspe e transenne visibili in diretta TV. La società, in collaborazione con il Comune di Firenze, sta lavorando per installare una copertura decorosa entro il big match contro l'Inter del 1° dicembre. Tuttavia, il progetto presenta difficoltà tecniche legate agli spazi ridotti e alle esigenze di sicurezza del cantiere.