Franchi, incontro urgente chiesto dalla Fiorentina: situazione davvero complessa

Da qui la Fiorentina richiede l'incontro per stabilire la capienza esatta senza più incertezze né interpretazioni, anche e soprattutto per la necessità di far iniziare la campagna-abbonamenti. E poi, strettamente legato e non solo, chiederà di conoscere nel dettaglio i parametri adottati per la suddivisione dei settori, ovviamente anche e soprattutto a tutela dei sostenitori viola. Ricordando, ad esempio, che la “Ferrovia” diventerebbe la “Fiesole” per il passaggio del cuore del tifo da una curva all’altra durante i lavori in questa prima stagione, sempre la Fiorentina solleciterà informazioni precise sulla delimitazione dello spazio che sarà riservato alle tifoserie ospiti e se corrisponde al vero, stando al prospetto attuale, l'ipotesi di lasciarlo lì dov’è ora tra Maratona e Curva Ferrovia. Con tutti i pericoli, si fa sapere, connessi alla contiguità.