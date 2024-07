Franchi, il cantiere si sposta in strada. Sprint per l’agibilità

La data del primo faccia a faccia tra i tecnici del Comune e quelli della Fiorentina potrebbe essere fissata già nella prossima settimana. Uno fra i temi principali affrontati al tavolo sarà il crono-programma dei lavori in corso al Franchi. I tempi infatti stringono. A metterlo nero su bianco è proprio la nota tecnica di Palazzo Vecchio firmata il 10 luglio scorso nella quale si legge: «I lavori per consentire il rilascio della agibilità sono in corso e dovranno procedere celermente e senza sosta visto l’imminente inizio del campionato calcistico. Ad oggi lo stadio non è dotato di agibilità e non può essere in alcun modo usato per nessun evento. Se non saranno completati i lavori già in corso, lo stadio non potrà essere in alcun modo fruibile per la stagione calcistica 2024-2025». In poche parole: fare presto e bene per evitare di arrivare impreparati al 25 agosto quando la Fiorentina dovrà affrontare in casa il Venezia.