Franchi: Euro 2032 alleato, ma c’è la scadenza per la prima valutazione UEFA

La Nazione in edicola oggi si concentra sul dossier relativo allo Stadio Franchi: molto dell'iter previsto per la corretta realizzazione del progetto dipende dall'ammissione dell'impianto rinnovato tra quelli ospitanti Euro 2032 in Italia e Turchia, e proprio sotto questo punto di vista c'è una data da cerchiare in rosso.

Il 31 ottobre 2026 è il termine ultimo per il completamento delle visite di valutazione da parte dei funzionari UEFA negli stadi candidati: se a quella data il Franchi verrà giudicato sulla strada giusta, allora arriverebbero sovvenzioni fondamentali. Altrimenti, sorgerebbero diversi problemi. Tutte le parti si stanno muovendo per garantire l'agibilità necessaria per rientrare nei parametri europei, 40mila posti e collegamenti efficienti. Tra un paio d'anni, i lavori dovranno essere in uno stato più che avanzato per passare l'esame.