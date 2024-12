Martedì prossimo Fiorentina e Comune si vedranno in Prefettura insieme al governatore Giani, Lega calcio, Comune di Empoli e club azzurro. Sì, perché si torna a parlare di un trasloco momentaneo a Empoli per qualche turno per accelerare i cantieri, ma da questo punto di vista Commisso e Ferrari pare non siano proprio d’accordo.