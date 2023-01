Franchi e una nuova recinzione: l’obiettivo del nuovo progetto

La Nazione, analizzando il progettò del nuovo Franchi, si sofferma su un elemento nuovo che andrà a caratterizzare Campo di Marte. Infatti, l'obiettivo principale è quello di creare uno spazio coeso tra le sue parti e non diviso come c'è in questo momento. Gli addetti ai lavori stanno studiando una recinzione in grado di garantire la sicurezza durante l'evento, ma allo stesso tempo sparire alla fine di ogni organizzazione sportiva. In questo modo, il Franchi e Campo di Marte diventerebbe una sola cosa.