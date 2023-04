Franchi e Pnrr, 55 milioni di perdita? Non solo. La Fiorentina si tira indietro

A questi 55 milioni se n’erano aggiunti 15, per un totale di 70, per sostenere l’aumento dei costi. Un incremento arrivato con un decreto del Governo e che quindi ora resta in bilico in attesa di capire come sarà sostituito il finanziamento...

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un aspetto che riguarda la vicenda del Franchi. Infatti, è arrivato il no ai 55 milioni del Pnrr, ma la cifra potrebbe aumentare in maniera importante. A questi 55 milioni se n’erano aggiunti 15, per un totale di 70, per sostenere l’aumento dei costi. Un incremento arrivato con un decreto del Governo e che quindi ora resta in bilico in attesa di capire come sarà sostituito il finanziamento saltato. Non sembra intenzionata a coprirlo la Fiorentina, almeno non su un progetto di cui non ha pieno controllo, ma legata al restyling c’è la trattativa per il futuro utilizzo dell’impianto che pesa molto sul bilancio della società.