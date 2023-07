Franchi e Padovani, Fiorentina perplessa. Rischio perdite per 30 milioni

Quella attuale non sarà soltanto una settimana di novità per la squadra, che ritroverà i Nazionali. Anche sul fronte infrastrutturale le temperature rischiano infatti di essere più bollenti di quanto già non siano. Fra tre giorni al Viola Park è attesa la visita della Commissione di pubblico spettacolo per confermare l'agibilità ad ospitare i tifosi, ma è soprattutto il fronte stadio a tenere banco.

La situazione

Come riferisce questa mattina il Corriere Dello Sport, infatti, continuano a montare ogni giorno le perplessità sul possibile restyling del Franchi ma anche sull'impianto alternativo scelto, ovvero il Padovani, scelto per almeno due anni di "emigrazione". La soluzione non ha del tutto soddisfatto la società viola ed è un danno economico per tifosi e società. Traslocare significa infatti una perdita di circa 30 milioni di euro: meno ricavi dai diritti TV e dall'hospitality, così come incasso dimezzato nel totale delle gare in casa, che annualmente si aggira sui 14-15 milioni.